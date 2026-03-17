Atelier adulte Fleurs en cage Jardin de Jade Baume-les-Dames
Atelier adulte Fleurs en cage Jardin de Jade Baume-les-Dames samedi 16 mai 2026.
Atelier adulte Fleurs en cage
Jardin de Jade 13 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Atelier de fleurs en cage au jardin de Jade
Atelier adulte .
Jardin de Jade 13 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 75 aujdjade@gmail.com
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English : Atelier adulte Fleurs en cage
L’événement Atelier adulte Fleurs en cage Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS