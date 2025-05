Atelier adulte Initiez-vous à la peinture sur biscuit – Fronsac, 18 mai 2025 10:00, Fronsac.

Gironde

10A Route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

2025-05-18

Envie d’explorer votre fibre artistique tout en vous régalant ?

Dans cet atelier, je vous propose de découvrir une technique douce et pleine de poésie la peinture sur biscuit.

Au programme

-Prendre le temps de s’exercer sur papier à réaliser des motifs floraux simples et délicats

-Passer à la pratique sur biscuit, glacé en blanc comme une toile prête à accueillir votre œuvre (les biscuits seront déjà préparés et vous n’aurez plus qu’à les décorer)

-Apprendre à jouer avec les couleurs et les formes, tout en découvrant les subtilités de l’aquarelle sur biscuit

-Ajouter si vous le souhaitez de jolies bordures en glaçage royal pour encadrer votre création comme un petit tableau

Pas besoin de savoir dessiner, juste l’envie de vous laisser porter…

Un moment de biscuithérapie, pour ralentir, créer, et savourer.

Vous repartirez avec vos biscuits décorés, et le sourire aux lèvres .

10A Route de Loiseau

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 86 44 31 bonjour@lilibloom.fr

