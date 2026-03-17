Atelier adulte Joli Nid Jardin de Jade Baume-les-Dames

Atelier adulte Joli Nid

Jardin de Jade 13 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Atelier Joli Nid au jardin de Jade

Atelier adulte .

Jardin de Jade 13 Faubourg d’Anroz Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 75 aujdjade@gmail.com

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English : Atelier adulte Joli Nid

L’événement Atelier adulte Joli Nid Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS