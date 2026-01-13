Atelier adulte LEGO® Phares du Pays Royannais CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

Atelier adulte LEGO® Phares du Pays Royannais

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Après une présentation des phares et amers du Pays Royannais, les participants utilisent les briques LEGO® pour construire de fidèles reproductions des phares de Vallières, du Chay et de La Coubre, sans oublier le célèbre phare de Cordouan !

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36

English :

After a presentation of the lighthouses and landmarks of the Pays Royannais, participants use LEGO® bricks to build faithful reproductions of the Vallières, Le Chay and La Coubre lighthouses, not forgetting the famous Cordouan lighthouse!

