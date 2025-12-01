Atelier Adulte Les épices de Noël Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône

Atelier Adulte Les épices de Noël

Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Atelier découverte autour des épices santé, bien-être et gourmandise

Venez plonger dans l’univers fascinant des épices et découvrir leurs multiples vertus !

.

English :

Spice discovery workshop: health, well-being and indulgence

Dive into the fascinating world of spices and discover their many virtues!

German :

Entdeckungsworkshop rund um Gewürze: Gesundheit, Wohlbefinden und Leckereien

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Gewürze und entdecken Sie ihre zahlreichen positiven Eigenschaften!

Italiano :

Laboratorio di scoperta delle spezie: salute, benessere e golosità

Venite a scoprire l’affascinante mondo delle spezie e le loro molteplici virtù!

Espanol :

Taller para descubrir las especias: salud, bienestar y placer

Adéntrese en el fascinante mundo de las especias y descubra sus múltiples virtudes

