Atelier Adulte Les épices de Noël Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône samedi 13 décembre 2025.
Atelier Adulte Les épices de Noël
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Atelier découverte autour des épices santé, bien-être et gourmandise
Venez plonger dans l’univers fascinant des épices et découvrir leurs multiples vertus !
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61
English :
Spice discovery workshop: health, well-being and indulgence
Dive into the fascinating world of spices and discover their many virtues!
German :
Entdeckungsworkshop rund um Gewürze: Gesundheit, Wohlbefinden und Leckereien
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Gewürze und entdecken Sie ihre zahlreichen positiven Eigenschaften!
Italiano :
Laboratorio di scoperta delle spezie: salute, benessere e golosità
Venite a scoprire l’affascinante mondo delle spezie e le loro molteplici virtù!
Espanol :
Taller para descubrir las especias: salud, bienestar y placer
Adéntrese en el fascinante mundo de las especias y descubra sus múltiples virtudes
