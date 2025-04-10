Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier adulte linogravure

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Atelier adulte: Linogravure

Venez découvrir la gravure sur bois.

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour participer et tout le matériel est fourni.

L’atelier dure 2h et l’apéritif sera offert.

5 places par atelier, ne tardez pas à réserver ! .

Boutique Man’s 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 20 11 18 contact@manonrob.fr

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English : Atelier adulte linogravure

L’événement Atelier adulte linogravure Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX