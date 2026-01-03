Atelier ADULTE Maison alsacienne en aquarelle avec Françoise Amet Val-de-Moder

Atelier ADULTE Maison alsacienne en aquarelle avec Françoise Amet

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Laissez-vous séduire par le charme des maisons alsaciennes et venez les faire vivre à l’aquarelle lors d’un atelier tout en douceur et en créativité, animé par Françoise Amet.

Au fil de l’atelier, Françoise Amet vous guidera pas à pas à travers les bases du dessin, appliquées à l’architecture traditionnelle alsacienne, avant d’aborder la mise en couleurs à l’aquarelle mélanges, transparences, textures et atmosphères.

Des temps de démonstration viendront ponctuer la séance afin d’accompagner chacun dans sa pratique et de permettre à tous de gagner en confiance, quel que soit le niveau.

Un moment privilégié pour observer, expérimenter et créer, et repartir avec votre propre interprétation sensible et personnelle d’une maison alsacienne.

Atelier ouvert aux débutants comme aux amateurs. .

24 rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

