Atelier adulte « marqueterie de paille » Musée de Valence Valence

Atelier adulte « marqueterie de paille » Musée de Valence Valence samedi 8 novembre 2025.

Atelier adulte « marqueterie de paille »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Fendue, aplatie, la paille, généralement de seigle, recouvre les supports les plus divers meubles, boîtes de cigares, paravents et même bijoux.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Split and flattened, straw, usually rye, covers a wide variety of surfaces: furniture, cigar boxes, screens and even jewelry.

German :

Gespalten, abgeflacht, bedeckt das Stroh, meist aus Roggen, die verschiedensten Untergründe: Möbel, Zigarrenkisten, Paravents und sogar Schmuck.

Italiano :

Spaccata e appiattita, la paglia, di solito di segale, viene utilizzata per rivestire una grande varietà di superfici: mobili, scatole di sigari, paraventi e persino gioielli.

Espanol :

Partida y aplastada, la paja, generalmente de centeno, se utiliza para cubrir superficies muy diversas: muebles, cajas de puros, biombos e incluso joyas.

L’événement Atelier adulte « marqueterie de paille » Valence a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme