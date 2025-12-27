Atelier adulte (ou ado) Initiation au vitrail

place de la mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Initiez-vous à la technique du vitrail

Initiation au vitrail Atelier adulte (ou ado)

En compagnie du verrier François Lepoutre, venez explorer la technique millénaire du vitrail. Dessinez votre motif, découpez le verre coloré, assemblez et soudez le plomb pour fabriquer votre propre création qui révélera ses couleurs au travers des rayons de lumière.

Par François Lepoutre

A partir de 13ans

.

place de la mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@lesateliersdelaseigneurie.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiate yourself to the technique of stained glass

L’événement Atelier adulte (ou ado) Initiation au vitrail Andlau a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme du pays de Barr