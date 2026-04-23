Atelier adulte Tableau fleuri Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Atelier adulte Tableau fleuri

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

possibilité de pique-niquer sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Venez passer une journée poétique hors du temps à Beausejour avec ces belle créations florales.

.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a poetic day out of time in Beausejour with these beautiful floral creations.

L’événement Atelier adulte Tableau fleuri Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage