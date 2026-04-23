Atelier adulte Tableau fleuri Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Atelier adulte Tableau fleuri Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage jeudi 23 avril 2026.
Châtelaillon-Plage
Atelier adulte Tableau fleuri
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
possibilité de pique-niquer sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Venez passer une journée poétique hors du temps à Beausejour avec ces belle créations florales.
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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72
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English :
Come and spend a poetic day out of time in Beausejour with these beautiful floral creations.
L’événement Atelier adulte Tableau fleuri Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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