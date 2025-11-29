Atelier adulte Tufting Réalisez votre tableau tufté Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Matériel compris
(Hors pass Temps Libre)
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:30:00
2025-11-29
Confectionnez votre tableau personnalisé, coloré et hyper tendance ! Une matinée pour imaginer, dessiner et tufter !!
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 72
English :
Create your own personalized, colorful, and super trendy painting! A morning to imagine, draw, and tuft!!
German :
Erstellen Sie Ihr eigenes, personalisiertes, farbenfrohes und super trendiges Gemälde! Ein Morgen zum Fantasieren, Zeichnen und Tupfen!!
Italiano :
Create il vostro quadro personalizzato, colorato e di tendenza! Una mattinata per immaginare, disegnare e rimboccarsi le maniche!
Espanol :
¡Crea tu propia pintura personalizada, colorida y súper moderna! ¡Una mañana para imaginar, dibujar y crear!
