Atelier adulte Vénus préhistoriques

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

A l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Pascal Rousselot, artiste céramiste, propose aux participants de s’initier à la sculpture en s’inspirant de la Préhistoire. Sur inscription. .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier adulte Vénus préhistoriques Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne