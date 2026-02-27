Atelier adulte Vénus préhistoriques Saint-Dizier
Atelier adulte Vénus préhistoriques Saint-Dizier dimanche 8 mars 2026.
Atelier adulte Vénus préhistoriques
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Tout public
A l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Pascal Rousselot, artiste céramiste, propose aux participants de s’initier à la sculpture en s’inspirant de la Préhistoire. Sur inscription. .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
