Atelier adulte « verre églomisé »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

L’art du verre églomisé consiste en l’application de feuilles d’or ou d’argent et de peinture sur la face arrière d’un verre pour créer des effets décoratifs raffinés.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

The art of eglomised glass involves the application of gold or silver leaf and paint to the back of glass to create refined decorative effects.

German :

Die Kunst des Eglomeratglases besteht darin, Gold- oder Silberfolie und Farbe auf die Rückseite eines Glases aufzutragen, um raffinierte dekorative Effekte zu erzielen.

Italiano :

L’arte del vetro eglomitato prevede l’applicazione di foglia d’oro o d’argento e di vernice sul retro del vetro per creare raffinati effetti decorativi.

Espanol :

El arte del vidrio eglomizado consiste en aplicar pan de oro o plata y pintura al reverso del vidrio para crear refinados efectos decorativos.

