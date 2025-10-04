Atelier adulte « verre églomisé » Musée de Valence Valence
Atelier adulte « verre églomisé »
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
L’art du verre églomisé consiste en l’application de feuilles d’or ou d’argent et de peinture sur la face arrière d’un verre pour créer des effets décoratifs raffinés.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
The art of eglomised glass involves the application of gold or silver leaf and paint to the back of glass to create refined decorative effects.
German :
Die Kunst des Eglomeratglases besteht darin, Gold- oder Silberfolie und Farbe auf die Rückseite eines Glases aufzutragen, um raffinierte dekorative Effekte zu erzielen.
Italiano :
L’arte del vetro eglomitato prevede l’applicazione di foglia d’oro o d’argento e di vernice sul retro del vetro per creare raffinati effetti decorativi.
Espanol :
El arte del vidrio eglomizado consiste en aplicar pan de oro o plata y pintura al reverso del vidrio para crear refinados efectos decorativos.
