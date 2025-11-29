Atelier adultes calligraphie japonaise Sélestat
Atelier adultes calligraphie japonaise
Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 14:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Atelier de calligraphie japonaise pour adultes animé par Jean-Martin Vincent
Inscriptions à partir du 17/11.
Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr
English :
Japanese calligraphy workshop for adults led by Jean-Martin Vincent
German :
Japanischer Kalligraphie-Workshop für Erwachsene unter der Leitung von Jean-Martin Vincent
Italiano :
Laboratorio di calligrafia giapponese per adulti condotto da Jean-Martin Vincent
Espanol :
Taller de caligrafía japonesa para adultos dirigido por Jean-Martin Vincent
