Atelier adultes-enfants Création, Le Hangar Zéro Le Havre

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Rejoignez-nous chaque mercredi pour un moment de créativité et de partage !

Au programme activités manuelles, créations en tout genre, découverte de nouvelles techniques… Un espace ouvert à tous, pour s’amuser, apprendre et laisser libre cours à son imagination.

Atelier ouvert aux enfants et aux adultes

Goûter offert pour un moment convivial en fin de séance

Venez en famille, entre amis ou en solo l’important est de créer et de passer un bon moment ensemble ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

