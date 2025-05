Atelier adultes/enfants décoration de biscuits au glaçage royal – Sélestat, 28 juin 2025 09:30, Sélestat.

Bas-Rhin

Atelier adultes/enfants décoration de biscuits au glaçage royal 7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-28 11:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Atelier duo enfants/adultes avec visite du musée inclus à partir de 5 ans

Pour les Journées du Patrimoine du Pays, Alice fondatrice de la micro-entreprise alsacienne Alice, Biscuits et Merveilles – te propose de découvrir l’art de décorer des biscuits avec du glaçage royal tout en couleurs ! Lors de cet atelier, tu apprendras à manier la poche à douille et à transformer de simples biscuits en de véritables œuvres d’art. Un moment créatif et ludique à partager, où chacun repart avec ses propres créations à déguster. Tu iras également à la découverte du Musée les spécialités alsaciennes et leurs légendes n’auront plus de secrets pour toi !

En duo 1 adulte + 1 enfant

En trio 1 adulte + 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant

A partir de 6 ans. .

7 rue du Sel

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

English :

Duo workshop for children/adults including museum visit from age 5

German :

Duo-Workshop Kinder/Erwachsene inkl. Museumsbesuch ab 5 Jahren

Italiano :

Laboratorio in duo per bambini/adulti con visita al museo a partire da 5 anni

Espanol :

Taller dúo para niños/adultos que incluye una visita al museo a partir de 5 años

