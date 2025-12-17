Atelier adultes Initiation à l’aquarelle et au dessin Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Atelier adultes Initiation à l’aquarelle et au dessin

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Le musée du Hiéron est heureux d’ouvrir sa programmation 2026 avec une toute nouvelle proposition d’atelier spécialement pensée pour les adultes. Conçu et animé par Clément Masson*, cet atelier vous initie au dessin d’observation à partir des collections du musée et vous donne les bases du dessin à l’aquarelle. Offrez-vous une parenthèse créative et un moment privilégié pour observer, dessiner et peindre dans le cadre exceptionnel du musée.

* Illustrateur professionnel formé aux techniques académiques à l’École Émile Cohl (Lyon), Clément Masson met son expertise au service de l’édition jeunesse (Bayard jeunesse, Hachette…) et du jeu de société (Days of Wonder, Gigamic…). Il collabore aussi régulièrement avec des entreprises de développement touristique comme Explor games pour produire des ressources graphiques, design décors et personnages en liens avec la réalité augmentée et le géocaching. .

Musée du Hiéron 13 rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier adultes Initiation à l’aquarelle et au dessin

L’événement Atelier adultes Initiation à l’aquarelle et au dessin Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I