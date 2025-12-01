Atelier Adultes Initiation à l’aquarelle Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Atelier Adultes Initiation à l’aquarelle

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-29 10:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

2025-12-29

Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage

Découverte de l’eau et la couleur pour croquer le Perche !!!

possibilité de pique-nique sur place à apporter .

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr

