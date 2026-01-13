Atelier Adultes Initiation aquarelle Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-23 13:30:00
2026-02-23
Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr
