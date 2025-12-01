Atelier Adultes Initiation monotype Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier Adultes Initiation monotype
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
2025-12-22
Isabelle Aubry, artiste plasticienne et land’Art vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Découverte de la gravure en monotype avec encres typographiques. Réalisation de carte de vœux.
possibilité de pique-nique sur place à apporter .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 09 22 90 25 isaaubry@orange.fr
