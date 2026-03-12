Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny

Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-20

Apprenez à peindre comme Van Gogh ! Oubliez le pinceau le temps d’un atelier et découvrez… le couteau. Grâce aux conseils avisés de la plasticienne du musée, créez votre jardin en fleurs à partir de cette technique originale et fascinante, utilisée notamment par l’auteur des célèbres Tournesols.

Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.

Les techniques employées peuvent être salissantes.

Pensez à prendre des vêtements adaptés. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau

L’événement Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération