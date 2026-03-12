Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny
Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Musée des impressionnismes Giverny samedi 2 mai 2026.
Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02 16:30:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-20
Apprenez à peindre comme Van Gogh ! Oubliez le pinceau le temps d’un atelier et découvrez… le couteau. Grâce aux conseils avisés de la plasticienne du musée, créez votre jardin en fleurs à partir de cette technique originale et fascinante, utilisée notamment par l’auteur des célèbres Tournesols.
Arriver 10 min avant l’horaire indiqué.
Les techniques employées peuvent être salissantes.
Pensez à prendre des vêtements adaptés. .
Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
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English : Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau
L’événement Atelier adultes Jardin de fleurs au couteau Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération