Atelier adultes Ne perdez pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Atelier adultes Ne perdez pas le fil !

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 16:30:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Vivez une expérience ancestrale en découvrant la technique du tissage aux plaquettes, pratiquée il y a plus de 4 000 ans.

Atelier adultes, sur réservation. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

English : Atelier adultes Ne perdez pas le fil !

German : Atelier adultes Ne perdez pas le fil !

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier adultes Ne perdez pas le fil ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)