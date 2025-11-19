Atelier adultes Ne perdez pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-11-19 16:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Vivez une expérience ancestrale en découvrant la technique du tissage aux plaquettes, pratiquée il y a plus de 4 000 ans.
Atelier adultes, sur réservation. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
