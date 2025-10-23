Atelier adultes soigner le potager au naturel Saint-Martin-de-Boscherville
Atelier adultes soigner le potager au naturel Saint-Martin-de-Boscherville jeudi 23 octobre 2025.
Atelier adultes soigner le potager au naturel
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Jardiner bio c’est possible ! Rencontre autour de la prévention, identification et soins des maladies rencontrées aux jardins.
Visite tout public par la jardinière des jardins de l’abbaye, sur réservation. .
Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82 abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr
English : Atelier adultes soigner le potager au naturel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier adultes soigner le potager au naturel Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2025-09-06 par Seine-Maritime Attractivité