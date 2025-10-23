Atelier adultes soigner le potager au naturel Saint-Martin-de-Boscherville

Atelier adultes soigner le potager au naturel

Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 14:00:00
2025-10-23

Jardiner bio c’est possible ! Rencontre autour de la prévention, identification et soins des maladies rencontrées aux jardins.
Visite tout public par la jardinière des jardins de l’abbaye, sur réservation.   .

Route Abbaye Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 10 82  abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

