Atelier adultes Usages des écrans & santé Salle Le Cristal Plouénan

Atelier adultes Usages des écrans & santé

Salle Le Cristal 5-8 rue de Prat Per Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Organisé par l’association Synapses.

La Bibliothèque départementale propose une journée dédiée à l’éducation aux médias et à l’information. Deux ateliers à destination des élèves de CM de la commune seront mis en place cette journée.

Encadré par l’association Synapses, basée à Douarnenez, un atelier en fin de journée permettra aux parents et au public de débattre sur le thème des usages des écrans et de leurs effets sur la santé, par le biais d’un questionnaire mouvant.

Enfants, ados, parents, pros, la question des écrans concerne tout le monde. Leur utilisation variée impose de s’interroger sur la place que nous leur accordons dans nos quotidiens.

Sur inscription. .

English : Atelier adultes Usages des écrans & santé

