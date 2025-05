Atelier aérographe – Le Chat Chouette des jeux Pertuis, 11 mai 2025 10:30, Pertuis.

Vaucluse

Atelier aérographe Dimanche 11 mai 2025 à 10h30. Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-11 10:30:00

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

Atelier en 2 parties

1) découverte, base et perfectionnement

2) conseils projet et exercice libre matériel fourni ou matériel personnel 10€

10 EUR.

Le Chat Chouette des jeux 125 Rue Colbert

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Workshop in 2 parts:

1) discovery, basic and advanced

2) project advice and free exercise material provided or own material 10?

German :

Workshop in 2 Teilen:

1) Entdeckung, Grundlagen und Perfektionierung

2) Projektberatung und freie Übungen Material wird gestellt oder eigenes Material 10?

Italiano :

Workshop in 2 parti:

1) scoperta, base e avanzato

2) consulenza sul progetto ed esercizio libero attrezzatura fornita o propria 10?

Espanol :

Taller en 2 partes:

1) descubrimiento, básico y avanzado

2) asesoramiento de proyectos y ejercicio libre equipo proporcionado o equipo propio 10?

