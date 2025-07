Atelier « Affiche et vous » Guise

Atelier « Affiche et vous » Guise mercredi 23 juillet 2025.

Atelier « Affiche et vous »

Cité Familistère Guise Aisne

Gratuit

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 15:30:00

2025-07-23

Dans le cadre de l’exposition « Godin et la Publicité » venez, en famille, exprimer vos talents d’artistes et pourquoi pas susciter des vocations de publiciste !

En vous inspirant des affiches de l’exposition et sur conseils de l’animateur de l’atelier, apprenez à décrypter les codes couleurs, à jouer avec les mots pour trouver un slogan percutant pour composer une affiche qui vous ressemble.

Ici point de photoshop, canva ou autre outils numérique… feuilles, colles, peintures, ciseaux, catalogues, et bien d’autres outils sont à votre dispositions pour réaliser votre affiche à l’ancienne.

Réservation nécessaire.

Inscription en ligne https://marketplace.awoo.fr/658/Product?reference=LOV002000065820250616165022

À partir de 6 ans.

Mercredi 23 juillet à 14 H 00.

Mercredi 20 août à 14 H 00.

Durée 90 minutes

12 € par enfant / accompagnant Gratuit*

Le prix inclus la visite libre du Familistère (visite libre seule 8€ par enfant)

*A raison d’un accompagnant par foyer. 0 .

Cité Familistère Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 35 36 accueil@familistere.com

