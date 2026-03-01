ATELIER AFRO-BRÉSILIEN INITIATION AUX PERCUSSIONS Peyre en Aubrac
ATELIER AFRO-BRÉSILIEN INITIATION AUX PERCUSSIONS Peyre en Aubrac dimanche 22 mars 2026.
ATELIER AFRO-BRÉSILIEN INITIATION AUX PERCUSSIONS
Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Participez à un atelier d’initiation aux percussions afro-brésiliennes animé par Stéphane Courty. Un moment convivial et rythmé pour découvrir les bases des percussions dans une ambiance festive et accessible à tous. Rendez-vous à la salle des fêtes de Javols pour partager cette expérience musicale gratuite et pleine d’énergie. .
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 62 52 83 21
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English :
L’événement ATELIER AFRO-BRÉSILIEN INITIATION AUX PERCUSSIONS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien