ATELIER AFRO TROPICAL ET SOIRÉE TROPICAL PARTY – lieu-dit Moundo Aurignac 28 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

ATELIER AFRO TROPICAL ET SOIRÉE TROPICAL PARTY lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 17:00:00

fin : 2025-06-28 02:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Evènement en 2 parties. Un atelier d’initiation aux danses afro-urbaines avec Lily Blijdorp, danseuse pluridisciplinaire formée aux cultures afro-urbaines vous est proposé, suivi d’une soirée chaud chaud, pour mettre en pratique, tout ce que vous avez appris !!!

1ère partie de 17h30 à 19h

Atelier d’initiation aux danses afro-urbaines avec Lily Blijdorp, danseuse pluridisciplinaire formée aux cultures afro-urbaines., pour vous, public ados et adultes à partir de 12 ans.

Nombre limité à 20 personnes max. Pensez à vous inscrire par mail à lilyblijdorp@outlook.fr

Tarif 10 € par personne

2ème partie de 19h à 02h du matin

C’est la soirée attendue avec un set de Djs et de belles pépites DJ Tom B, Jali Flora et Boom & Martinez pour plonger dans les musiques afro-tropicales, issues des deux rives de l’Atlantique Noire, depuis le groove des années 60/70 (cumbia, afrobeat, afrodisco, soukous, compas, cadence) jusqu’aux sonorités électroniques afro-tropicales les plus pointues !

De 19h à 22h en extérieur (repli en salle en cas de pluie) et de 22h à 02h en salle.

Restauration par Owibra

Participation libre (prix conseillé10 €)

*Safe place zéro tolérance vis-à-vis des comportements sexistes, agressifs et discriminatoires.

Événement co-organisé avec Boom & Martinez. 10 .

lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lilyblijdorp@outlook.fr

English :

Event in 2 parts. An introductory workshop to Afro-Urban dances with Lily Blijdorp, a multi-disciplinary dancer trained in Afro-Urban cultures, followed by a hot evening to put into practice everything you’ve learned!

German :

Veranstaltung in zwei Teilen. Ein Einführungsworkshop in afro-urbane Tänze mit Lily Blijdorp, einer multidisziplinären Tänzerin, die in afro-urbanen Kulturen ausgebildet wurde, wird Ihnen angeboten, gefolgt von einem heißen Abend, um alles, was Sie gelernt haben, in die Praxis umzusetzen!!!

Italiano :

Evento in 2 parti. Un workshop introduttivo alle danze afro-urbane con Lily Blijdorp, danzatrice multidisciplinare formatasi nelle culture afro-urbane, seguito da una serata calda per mettere in pratica tutto ciò che avete imparato!

Espanol :

Evento en 2 partes. Un taller de introducción a las danzas afrourbanas con Lily Blijdorp, bailarina multidisciplinar formada en las culturas afrourbanas, seguido de una velada caliente para poner en práctica todo lo aprendido

L’événement ATELIER AFRO TROPICAL ET SOIRÉE TROPICAL PARTY Aurignac a été mis à jour le 2025-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE