Atelier Agora Atelier créatif pour les enfants Eyguières

Atelier Agora Atelier créatif pour les enfants

Samedi 22 novembre 2025 de 15h à 16h30. Eyguières Bouches-du-Rhône

Atelier créatif avec le GPE (Groupe des Parents d’Elèves). Décoration sur rondins de bois. Une activité amusante et écologique pour créer avec des matériaux naturels et recyclés. Goûter offert par le passage bio.

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00

English :

Creative workshop with the GPE (Groupe des Parents d’Elèves). Decorating with logs. A fun, eco-friendly way to create with natural, recycled materials. Snack offered by passage bio.

German :

Kreativ-Workshop mit der GPE (Groupe des Parents d’Elèves). Dekoration auf Holzstämmen. Eine lustige und umweltfreundliche Aktivität, um mit natürlichen und recycelten Materialien zu gestalten. Von der Biopassage angebotener Imbiss.

Italiano :

Laboratorio creativo con il GPE (Gruppo Genitori). Decorazione di tronchi di legno. Un modo divertente ed ecologico per creare con materiali naturali e riciclati. Merenda offerta dal passaggio bio.

Espanol :

Taller creativo con el GPE (Grupo de Padres). Decoración de troncos de madera. Una forma divertida y ecológica de crear con materiales naturales y reciclados. Merienda ofrecida por el pasaje bio.

