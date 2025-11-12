Atelier Agora Atelier pour les enfants

Mercredi 12 novembre 2025 de 15h à 17h. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Atelier avec Maeva Serra chargée de mission au Parc naturel régional des Alpilles. Jeux et animation autour des animaux et de l’environnement.

Atelier avec Maeva Serra chargée de mission au Parc naturel régional des Alpilles. Jeux et animation autour des animaux et de l’environnement. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Une après-midi ludique pour mieux comprendre la nature ! .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00

English :

Workshop with Maeva Serra, project manager at the Parc naturel régional des Alpilles. Games and activities around animals and the environment.

German :

Workshop mit Maeva Serra Beauftragte des regionalen Naturparks Alpilles. Spiele und Animation rund um Tiere und die Umwelt.

Italiano :

Laboratorio con Maeva Serra, responsabile del progetto presso il Parc naturel régional des Alpilles. Giochi e attività sugli animali e l’ambiente.

Espanol :

Taller con Maeva Serra, directora de proyectos del Parc naturel régional des Alpilles. Juegos y actividades sobre los animales y el medio ambiente.

L’événement Atelier Agora Atelier pour les enfants Eyguières a été mis à jour le 2025-11-07 par Parc Naturel Régional des Alpilles