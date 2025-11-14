Atelier Agora Conférence Les plantes médicinales en Provence Eyguières
Vendredi 14 novembre 2025 de 18h à 20h.
Atelier Agora Conférence Les plantes médicinales en Provence
Vendredi 14 novembre 2025 de 18h à 20h. Eyguières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-14 18:00:00
fin : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Atelier Agora Conférence dédicace Les plantes médicinales de Provence . Avec Claude Siméon, passionné d’ethnobotanique et auteur de ‘Herbier des collines et des chemins
Conférence dédicace Les plantes médicinales de Provence . Avec Claude Siméon, passionné d’ethnobotanique et auteur de ‘Herbier des collines et des chemins . Après 50 ans de recherches en Basse Provence, il nous invite à découvrir les secrets des plantes médicinales locales ! .
Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00
English :
Atelier Agora: Dedicated lecture: Les plantes médicinales de Provence (Medicinal plants of Provence). With Claude Siméon, ethnobotany enthusiast and author of Herbier des collines et des chemins
German :
Atelier Agora: Autogrammstunde: Les plantes médicinales de Provence (Heilpflanzen der Provence). Mit Claude Siméon, leidenschaftlicher Ethnobotaniker und Autor von Herbier des collines et des chemins
Italiano :
Laboratorio Agorà: conferenza dedicata: Le piante medicinali della Provenza . Con Claude Siméon, appassionato di etnobotanica e autore di Herbier des collines et des chemins
Espanol :
Taller Ágora: Charla dedicada: Las plantas medicinales de Provenza . Con Claude Siméon, aficionado a la etnobotánica y autor de Herbier des collines et des chemins
