Atelier Agora Conférence Les plantes médicinales en Provence Eyguières

Atelier Agora Conférence Les plantes médicinales en Provence

Vendredi 14 novembre 2025 de 18h à 20h. Eyguières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Atelier Agora Conférence dédicace Les plantes médicinales de Provence . Avec Claude Siméon, passionné d’ethnobotanique et auteur de ‘Herbier des collines et des chemins

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00

English :

Atelier Agora: Dedicated lecture: Les plantes médicinales de Provence (Medicinal plants of Provence). With Claude Siméon, ethnobotany enthusiast and author of Herbier des collines et des chemins

German :

Atelier Agora: Autogrammstunde: Les plantes médicinales de Provence (Heilpflanzen der Provence). Mit Claude Siméon, leidenschaftlicher Ethnobotaniker und Autor von Herbier des collines et des chemins

Italiano :

Laboratorio Agorà: conferenza dedicata: Le piante medicinali della Provenza . Con Claude Siméon, appassionato di etnobotanica e autore di Herbier des collines et des chemins

Espanol :

Taller Ágora: Charla dedicada: Las plantas medicinales de Provenza . Con Claude Siméon, aficionado a la etnobotánica y autor de Herbier des collines et des chemins

