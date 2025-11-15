Atelier Agora Sortie ethnobotanique Eyguières

Atelier Agora Sortie ethnobotanique

Samedi 15 novembre 2025 de 13h30 à 15h30. Eyguières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15 15:30:00

Atelier Agora Sortie ethnobotanique avec Claude Siméon. Balade autour du village d’Eyguières pour découvrir les plantes locales, leur usages et histoires.

Prévoir des chaussures confortables !

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00

English :

Atelier Agora Ethnobotanical outing with Claude Siméon. Walk around the village of Eyguières to discover local plants, their uses and stories.

Bring comfortable shoes!

German :

Atelier Agora: Ethnobotanischer Ausflug mit Claude Siméon. Ein Spaziergang rund um das Dorf Eyguières, um die lokalen Pflanzen, ihre Verwendung und Geschichten zu entdecken.

Bequeme Schuhe mitbringen!

Italiano :

Laboratorio Agorà: uscita etnobotanica con Claude Siméon. Una passeggiata nel villaggio di Eyguières per scoprire le piante locali, i loro usi e le loro storie.

Portate scarpe comode!

Espanol :

Taller Ágora: Salida etnobotánica con Claude Siméon. Un paseo por el pueblo de Eyguières para descubrir las plantas locales, sus usos y sus historias.

Llevar calzado cómodo

