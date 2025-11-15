Atelier Agora Sortie ethnobotanique Eyguières
Atelier Agora Sortie ethnobotanique Eyguières samedi 15 novembre 2025.
Atelier Agora Sortie ethnobotanique
Samedi 15 novembre 2025 de 13h30 à 15h30. Eyguières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-15 13:30:00
fin : 2025-11-15 15:30:00
2025-11-15
Atelier Agora Sortie ethnobotanique avec Claude Siméon. Balade autour du village d’Eyguières pour découvrir les plantes locales, leur usages et histoires.
Prévoir des chaussures confortables !
Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00
English :
Atelier Agora Ethnobotanical outing with Claude Siméon. Walk around the village of Eyguières to discover local plants, their uses and stories.
Bring comfortable shoes!
German :
Atelier Agora: Ethnobotanischer Ausflug mit Claude Siméon. Ein Spaziergang rund um das Dorf Eyguières, um die lokalen Pflanzen, ihre Verwendung und Geschichten zu entdecken.
Bequeme Schuhe mitbringen!
Italiano :
Laboratorio Agorà: uscita etnobotanica con Claude Siméon. Una passeggiata nel villaggio di Eyguières per scoprire le piante locali, i loro usi e le loro storie.
Portate scarpe comode!
Espanol :
Taller Ágora: Salida etnobotánica con Claude Siméon. Un paseo por el pueblo de Eyguières para descubrir las plantas locales, sus usos y sus historias.
Llevar calzado cómodo
L’événement Atelier Agora Sortie ethnobotanique Eyguières a été mis à jour le 2025-11-07 par Parc Naturel Régional des Alpilles