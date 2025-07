Atelier Agri’ en herbe Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Atelier Agri’ en herbe Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou mercredi 16 juillet 2025.

Atelier Agri’ en herbe

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Atelier Agri en herbe Mercredi 12 Février, 9 Avril, 16 Juillet et 22 Octobre 2025

Devenez agriculteur d’un jour, en participant aux tâches quotidiennes d’un éleveur laitier (nettoyage, nourrissage…). Profitez de ce temps privilégié seul ou entre copains, au plus près des animaux et partagez un goûter.

Ouvert à tous, inscription obligatoire.

Dès 5 ans. .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

English :

Agri en herbe workshop Wednesday, February 12, April 9, July 16 and October 22, 2025

German :

Workshop « Agri en herbe » Mittwoch, 12. Februar, 9. April, 16. Juli und 22. Oktober 2025

Italiano :

Laboratorio Agri en herbe mercoledì 12 febbraio, 9 aprile, 16 luglio e 22 ottobre 2025

Espanol :

Taller Agri en herbe miércoles 12 de febrero, 9 de abril, 16 de julio y 22 de octubre de 2025

