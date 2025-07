Atelier Ahmed Amer (Liban) Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Atelier autour de l’exposition « Infiniment bleu » au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Dans le cadre de l’exposition Infiniment Bleu, en partenariat avec le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée, le Château Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode propose une série d’ateliers autour de cette couleur emblématique de la Méditerranée à travers différentes techniques (dessin, broderie, tissage, expérimentations textiles…), en lien avec les savoir-faire artisanaux et les univers créatifs propres à chaque créateur.



Un atelier en deux parties qui guide les participants dans la pratique du croquis « spontané » une exploration de la mémoire, de l’émotion et du rythme créatif par le dessin.

Ahmed Amer est un artiste multidisciplinaire basé à Beyrouth et fondateur de sa marque fusion entre esthétique minimaliste et illustrations organiques, nées de l’improvisation et de l’expression intuitive. Ses créations, enracinées dans l’héritage libanais et la narration, s’inspirent du folklore local, de l’architecture et des savoir-faire anciens. équilibre unique entre tradition et modernité.



• Atelier pédagogique du Château Borély, pavillon Est (ateliers en 2 sessions, sur 2 jours)

• Durée de chaque session 2 h

• Public adulte (à partir de 18 ans)

• Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshop around the « Infinitely Blue » exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Workshop rund um die Ausstellung « Infiniment bleu » im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Italiano :

Workshop intorno alla mostra « Infinitamente blu » al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Taller en torno a la exposición « Infinitamente azul » en el Museo Borély Museo de Artes Decorativas, de la Faïence y de la Moda.

