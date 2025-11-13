Atelier aide à la recherche d’emploi L’Auventine Saint-Auvent

Atelier aide à la recherche d’emploi

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Animé par un bénévole spécialisé dans la recherche d’emploi, la transition professionnel et la création de projet, cet atelier est un moment pour échanger, poser vos questions et repartir avec des outils et des repères adaptés à votre situation. Alors, si vous êtes, à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle ou si vous souhaitez vous lancer dans une activité, cet atelier est fait pour vous ! .

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 76 12 78 lauventine87@gmail.com

English : Atelier aide à la recherche d’emploi

German : Atelier aide à la recherche d’emploi

Italiano :

Espanol : Atelier aide à la recherche d’emploi

L’événement Atelier aide à la recherche d’emploi Saint-Auvent a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Ouest Limousin