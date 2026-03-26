Atelier Aider hier, aider demain | Turfu Festival Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen

Atelier Aider hier, aider demain | Turfu Festival

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Même Cro-Magnon prenait soin des plus vulnérables. Venez réfléchir sur la notion d’aidance et de care à travers les âges et imaginer les évolutions futures dans ce domaine.

Gratuit, inscription obligatoire. Même Cro-Magnon prenait soin des plus vulnérables. Venez réfléchir sur la notion d’aidance et de care à travers les âges et imaginer les évolutions futures dans ce domaine.

Le TURFU Festival et la Bibliothèque Alexis de Tocqueville s’associent pour vous proposer un atelier participatif durant lequel nous essayerons d’imaginer comment nous pourrions prendre soin des autres dans 50 ans.

Cet atelier sera précédé par une visite guidée de l’exposition Archéologie de la santé faire société par le soin afin de vous faire découvrir l’aidance du passé.

Partenaires

Virginie Beaunier et Elodie Nourigat (Bibliothèque Alexis de Toqueville) .

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Aider hier, aider demain | Turfu Festival

Even Cro-Magnon took care of the most vulnerable. Come and reflect on the notion of assistance and ‘care’ through the ages and imagine future developments in this field.

L’événement Atelier Aider hier, aider demain | Turfu Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité