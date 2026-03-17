Atelier aidons les hérissons

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Réalisons un abri pour accueillir les hérissons dans nos jardins. Atelier famille à partir de 6 ans.Familles

Venez percer les mystères de cette petite boule de piquants. Après avoir découvert son mode de vie, apprenons à lui réaliser un abri nous permettant de l’accueillir peut-être dans notre jardin ! .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Let’s build a shelter to welcome hedgehogs into our gardens. Family workshop from age 6.

L’événement Atelier aidons les hérissons Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne