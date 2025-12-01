Atelier aidons les oiseaux !

Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Lorsque l’hiver arrive, nos amis les oiseaux ont plus de difficultés pour trouver de la nourriture. C’est le moment où vous pouvez leur apporter votre aide !

Fabriquons ensemble des nichoirs et mangeoires que vous pourrez installer dans votre jardin pour aider et observer les oiseaux.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 24h avant la sortie. 6 .

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

English :

When winter arrives, our bird friends find it harder to find food. Now’s the time to help!

