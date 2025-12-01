Atelier aidons les oiseaux ! Argent-sur-Sauldre
Atelier aidons les oiseaux ! Argent-sur-Sauldre samedi 13 décembre 2025.
Atelier aidons les oiseaux !
Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Lorsque l’hiver arrive, nos amis les oiseaux ont plus de difficultés pour trouver de la nourriture. C’est le moment où vous pouvez leur apporter votre aide !
Fabriquons ensemble des nichoirs et mangeoires que vous pourrez installer dans votre jardin pour aider et observer les oiseaux.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 24h avant la sortie. 6 .
Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
English :
When winter arrives, our bird friends find it harder to find food. Now’s the time to help!
