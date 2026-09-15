Informations pratiques

Sainte-Pazanne

Atelier aiguilles et crochet

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers pour apprendre le crochet… vous en rêviez ? ça sera l’occasion de connaître tous les trucs et astuces pour débuter et vous lancer ensuite en autonomie.

Cet atelier a pour objectif le transmission du savoir.

atelier spécial débutant

réservation par mail ou par téléphone

atelier proposé par Pierrette

Découvrez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne.

.

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne is offering workshops to help you learn how to crochet… you’ve been dreaming of it? it’s the perfect opportunity to learn all the tips and tricks you need to get started and then work independently.

L’événement Atelier aiguilles et crochet Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic