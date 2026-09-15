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AGENDA · Sainte-Pazanne

Atelier aiguilles et crochet Sainte-Pazanne

mercredi 16 septembre 2026 · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
47 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Atelier aiguilles et crochet

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers pour apprendre le crochet… vous en rêviez ? ça sera l’occasion de connaître tous les trucs et astuces pour débuter et vous lancer ensuite en autonomie.
Cet atelier a pour objectif le transmission du savoir.

atelier spécial débutant
réservation par mail ou par téléphone 
atelier proposé par Pierrette

Découvrez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne.

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47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83  coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne is offering workshops to help you learn how to crochet… you’ve been dreaming of it? it’s the perfect opportunity to learn all the tips and tricks you need to get started and then work independently.

L’événement Atelier aiguilles et crochet Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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