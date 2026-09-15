Atelier aiguilles et crochet Sainte-Pazanne
mercredi 16 septembre 2026 · Sainte-Pazanne
Informations pratiques
Sainte-Pazanne
Atelier aiguilles et crochet
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-23 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30
La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers pour apprendre le crochet… vous en rêviez ? ça sera l’occasion de connaître tous les trucs et astuces pour débuter et vous lancer ensuite en autonomie.
Cet atelier a pour objectif le transmission du savoir.
atelier spécial débutant
réservation par mail ou par téléphone
atelier proposé par Pierrette
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47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne is offering workshops to help you learn how to crochet… you’ve been dreaming of it? it’s the perfect opportunity to learn all the tips and tricks you need to get started and then work independently.
L’événement Atelier aiguilles et crochet Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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