Atelier Ainciart BERGARA Larressore
vendredi 18 septembre 2026 · Larressore
Informations pratiques
Larressore
Atelier Ainciart BERGARA
75 plazako bidea Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez découvrir le makhila, bâton de marche emblématique du Pays basque.
La visite commencera par l’espace d’exposition, situé en face de l’atelier. Vous pourrez ensuite rejoindre l’atelier pour découvrir les savoir-faire liés à sa fabrication. .
75 plazako bidea Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 05 atelier@makhila.com
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English : Atelier Ainciart BERGARA
L’événement Atelier Ainciart BERGARA Larressore a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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