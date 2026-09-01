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AGENDA · Larressore

Atelier Ainciart BERGARA Larressore

vendredi 18 septembre 2026 · Larressore

Atelier Ainciart BERGARA Larressore

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
75 plazako bidea
Ville
64480 Larressore
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Larressore

Atelier Ainciart BERGARA

75 plazako bidea Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Venez découvrir le makhila, bâton de marche emblématique du Pays basque.
La visite commencera par l’espace d’exposition, situé en face de l’atelier. Vous pourrez ensuite rejoindre l’atelier pour découvrir les savoir-faire liés à sa fabrication.   .

75 plazako bidea Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 05  atelier@makhila.com

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English : Atelier Ainciart BERGARA

L’événement Atelier Ainciart BERGARA Larressore a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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