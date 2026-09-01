Informations pratiques

Larressore

Atelier Ainciart BERGARA

75 plazako bidea Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Venez découvrir le makhila, bâton de marche emblématique du Pays basque.

La visite commencera par l’espace d’exposition, situé en face de l’atelier. Vous pourrez ensuite rejoindre l’atelier pour découvrir les savoir-faire liés à sa fabrication. .

75 plazako bidea Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 05 atelier@makhila.com

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English : Atelier Ainciart BERGARA

L’événement Atelier Ainciart BERGARA Larressore a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque