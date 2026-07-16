Atelier algues : De la cueillette à l’assiette, Plage de Pendruc, Trégunc

Informations pratiques

Atelier algues : De la cueillette à l’assiette Samedi 18 juillet, 09h00 Plage de Pendruc Finistère

Réserver aux adhérents de CAP vers la nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Plage de Pendruc 47°49’54.4″N 3°53’29.6″W Trégunc 29910 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « capverslanature@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.50.95.09.74 »}]

Partez à la découverte des milles et une façon de consommer les algues au travers de recettes simples et reproductibles à la maison.