Atelier alimentation au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 28 février 2026 de 10h30 à 12h. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
2026-02-28
Participez à l’atelier alimentation, le samedi 28 février à 10h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !
Le restaurant Court-Circuit vous invite à participer à l’atelier Alimentation, le samedi 28 février à 10h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !
Mieux se nourrir pour votre santé & faire des économies.
Qu’est ce que je cuisine au quotidien ?
Quels sont les aliments indispensables ?
Quelle organisation dois-je mettre en place ? .
Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 82 48 72
English :
Join us for the food workshop on Saturday, 28 February at 10:30 a.m. at Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!
