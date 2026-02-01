Atelier alimentation au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence

Atelier alimentation au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 28 février 2026 de 10h30 à 12h. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le restaurant Court-Circuit vous invite à participer à l’atelier Alimentation, le samedi 28 février à 10h30 au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !

Mieux se nourrir pour votre santé & faire des économies.

Qu’est ce que je cuisine au quotidien ?

Quels sont les aliments indispensables ?

Quelle organisation dois-je mettre en place ? .

Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 82 48 72

English :

Join us for the food workshop on Saturday, 28 February at 10:30 a.m. at Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!

