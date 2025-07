Atelier Alimentation au Moyen Âge Château de Blandy Blandy

Atelier Alimentation au Moyen Âge 20 et 21 septembre Château de Blandy Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À travers des recettes tirées de livres médiévaux, le public découvrira les différents aliments, herbes et épices utilisés en cuisine au Moyen Âge et les différentes saveurs des plats que les gens pouvaient manger.

Les modes de cuisson sont également abordés pour la cuisson de la recette réalisée devant public.

Château de Blandy Place des Tours 77115 Blandy-les-Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.chateau-blandy.fr/ A 10 km de Melun et voisin de Vaux-le-Vicomte, le château fort de Blandy-les-Tours compte parmi les derniers témoins d'architecture militaire médiévale en Île-de-France. Le Département de Seine-et-Marne, propriétaire, en a conduit la restauration. De loin dans la campagne, la silhouette insolite des remparts et des tours de Blandy apparaît au-dessus des toits du village. Le dépaysement du visiteur persiste au pied des murailles dominées par les hautes tours, puis – passée l'enceinte – dans la cour. Des structures souterraines au chemin de ronde, des courtines jusqu'au sommet du donjon, le circuit de visite décline tout le vocabulaire du château fort. Des clefs d'interprétation du château, de son histoire et de son environnement sont proposées à travers une salle d'exposition permanente.

Atelier « Alimentation au Moyen Âge »

Artiludis