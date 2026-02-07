Atelier « Alimentation saine » Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public

Par l’ACMNN et l’association Pain sur la plancheAteliers participatifs autour de l’alimentation saine et durablePour les enfants de 7 à 11 ans

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://stage.acmnn.fr/wordpress/



