Atelier « Alimentation saine » Maison de quartier La Mano Nantes
Atelier « Alimentation saine » Maison de quartier La Mano Nantes mercredi 18 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public
Par l’ACMNN et l’association Pain sur la plancheAteliers participatifs autour de l’alimentation saine et durablePour les enfants de 7 à 11 ans
Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://stage.acmnn.fr/wordpress/
