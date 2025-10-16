Atelier « Allier nutrition, santé et climat » Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven

Atelier « Allier nutrition, santé et climat » Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven jeudi 16 octobre 2025.

Atelier « Allier nutrition, santé et climat »

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 20:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Modifier son alimentation pour qu’elle soit à la fois plus équilibrée et plus respectueuse du climat suscite souvent des questions légitimes Y-a-t-il des risques de carences ? Comment faire concrètement au quotidien ?

Pour y répondre, les communautés de communes du Pays de Lesneven et du Pays des Abers, en partenariat avec Ener’gence, dans le cadre de l’évènement Automne Zéro Carbone vous proposent un atelier Nutrition animé par une diététicienne de l’association Au goût du jour. Dans une approche ludique et interactive, cet atelier vous aidera à mieux comprendre les bases d’une alimentation saine et durable, à identifier les aliments qui répondent à nos besoins nutritionnels, et à repartir avec des idées simples et concrètes pour faire évoluer votre assiette. Atelier sur inscription. .

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 33 20 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier « Allier nutrition, santé et climat » Lesneven a été mis à jour le 2025-09-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne