Atelier Allo ? il faut que je te raconte Bécherel mercredi 22 octobre 2025.
4 Route de Montfort Bécherel Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Avec Eugénie Houssin-Ducange et Nôam Salomon
Les deux artistes vous proposent d’imaginer votre BD mixte dessins/photos autour d’un voyage au bout du monde…A vos scripts, partez ! .
4 Route de Montfort Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 66 65 65
