Atelier Allo ? il faut que je te raconte Bécherel

Atelier Allo ? il faut que je te raconte

4 Route de Montfort Bécherel Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

Avec Eugénie Houssin-Ducange et Nôam Salomon

Les deux artistes vous proposent d'imaginer votre BD mixte dessins/photos autour d'un voyage au bout du monde…A vos scripts, partez !

+33 2 99 66 65 65

