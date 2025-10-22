Atelier « Allo ? Il faut que je te raconte » La Maison du livre Bécherel

Atelier « Allo ? Il faut que je te raconte » La Maison du livre Bécherel mercredi 22 octobre 2025.

Atelier « Allo ? Il faut que je te raconte » La Maison du livre Bécherel Mercredi 22 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avec Eugénie Houssin-Ducange et Nôam Salomon

Les deux artistes vous proposent d’imaginer votre BD mixte dessins/photos autour d’un voyage au bout du monde…A vos scripts, partez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T17:00:00.000+02:00

maisondulivre@rennesmetropole.fr

La Maison du livre 4 route de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine