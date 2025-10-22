atelier « Allo ? il faut que je te raconte » Maison du livre Bécherel Bécherel
atelier « Allo ? il faut que je te raconte » Maison du livre Bécherel Bécherel Mercredi 22 octobre, 15h00 gratuit
Avec Eugénie Houssin-Ducange et Nôam Salomon
Les deux artistes vous proposent d’imaginer votre BD mixte dessins/photos autour d’un voyage au bout du monde…A vos scripts, partez !
Gratuit | Sur inscription | Tout public à partir de 7 ans
maisondulivre@rennesmetropole.fr
Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine