Atelier Allons jouer à la médiathèque Le Touquet-Paris-Plage mardi 14 avril 2026.
118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : gratuit
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
2026-04-14
Atelier Allons jouer à la Médiathèque
Jeux de sociétés pour les enfants animés par une médiathécaire
gratuit, sur réservation
A partir de 6 ans
Médiathèque Jean de la Fontaine .
118 rue de Londres Ecole Jean de la Fontaine Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 21 20 bibliotheque@ville-letouquet.fr
