Atelier allumage du feu et montage de tentes préhistoriques en peau de bête Abri de la Laugerie-Basse Les Eyzies samedi 20 septembre 2025.

20 places disponibles par atelier. Gratuité de l’activité sous condition d’achat de l’entrée du site de Laugerie Basse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Apprenez à construire une protection sous abri grandeur nature comme Cro Magnon l’avait pensé !

L’objectif est de montrer les différentes activités domestiques de l’espace habité mais aussi les matériaux utilisés (bois, ossement d’animaux, peaux, etc).

Abri de la Laugerie-Basse 2933 Avenue de Laugerie, 24620 Les Eyzies, France Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553069270 http://abris-laugerie-basse.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Declic et Décolle